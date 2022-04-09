Coca-Cola выпустила напиток со вкусом пикселей

Coca-Cola выпустила новый вкус напитка Zero Sugar Byte. Компания заявляет, что это первый аромат Coca-Cola, созданный в метавселенной и обладает вкусом пикселей.

Помимо нового вкуса изменилось и оформление бутылки. Компания в сотрудничестве с PWR создала в Fortnite Creative остров Pixel Point. А сама пиксельная кока-кола появится в рамках четырех мини-игр в метавселенной Fortnite.

Пиксели на вкус попробовать смогут не все — ее будут продавать в ограниченном количестве и не во всех странах. Пока газировка появится в США со 2 мая, а до Китая доберется только 23 мая.

Журналисты и блогеры, которые получили необычную Coca-Cola Zero Sugar Byte сошлись во мнении, что вкус напоминает коктейль из Coca-Cola и Red Bull.

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