Сбер представил режим «Адаптивный свет» и новую сверхъяркую лампу А70

Сбер представил новый режим «Адаптивный свет» для умных ламп, направленный на поддержание биоритмов человека. Режим автоматически подстраивает температуру освещения в зависимости от времени дня, помогая организму поддерживать естественные биоритмы. Утренний свет будет ярким и холодным, способствующим бодрости, а вечерний — теплым и расслабляющим.

Одновременно с этим Сбер анонсировал новую сверхъяркую лампу А70, которая отличается высокой энергоэффективностью и комфортом для глаз. Лампа обеспечивает световой поток в 1500 люмен, что сопоставимо с лампой накаливания мощностью 120 Вт, при этом потребляет всего 14 Вт энергии.

А70 также поддерживает дистанционное и голосовое управление через приложения Салют для Android и iOS, а также через приложение СберБанк Онлайн и умные устройства с виртуальным ассистентом Салют.

Лампа доступна по цене 890 рублей в официальном интернет-магазине, в фирменном магазине «Умного дома Sber» в Санкт-Петербурге, а также на маркетплейсах.