Управление Chrome на Android станет удобнее

В компании Google начали тестировать новый интерфейс для мобильной версии браузера Chrome. Суть в том, что сейчас для перемещения по вкладкам надо свайпнуть пальцем от верхнего края экрана вниз. Но учитывая, что смартфоны растут в размерах, это становится неудобно.

И вот компания запустила бета-версию приложения, где в экспериментальных функциях можно активировать дополнительную панель в нижней части экрана. Выглядит это подобно панели задач в Windows, но работает только в браузере. Но в целом удобно.

Тап по той или иной иконке позволяет переключиться на неё, а плюсик — создать новую вкладку. Правда, есть и недостаток — фавиконы в нижней панели отображаются, а вот названий страниц не видно. Потому если открыты несколько вкладок с одного сайта, разобраться в них затруднительно.

Для включения надо перейти по адресу chrome://flags/#enable-conditional-strip, активировать флаг — Enabled, затем перезапустить браузер. Это доступно в 84-й сборке или выше. Пока что не уточняется, когда новинка выйдет в релиз, но, скорее всего, это произойдёт довольно-таки скоро.

К слову, подобная бы функция не помешала и самому Android. Не исключено, что в будущем она появится и в самой операционной системе от Google.