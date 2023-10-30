ChatGPT научился анализировать PDF-файлы и другие документы

OpenAI тестирует новое обновление ChatGPT-4, которое позволит искусственному интеллекту анализировать PDF-файлы и другие документы. Пользователи соцсетей массово делятся снимками экрана с соответствующим уведомлением. Вероятно, нововведение доступно ограниченному числу подписчиков.

Нейросеть обучилась обрабатывать PDF, дата-файлы и другие виды документов, давая ответы на вопросы о содержащейся в них информации без необходимости подключать дополнительные модули.

Кроме того, теперь в одном чате доступны все инструменты нейросети (поиск, анализ данных, DALL-E), а переключение между ними осуществляется автоматически, в зависимости от запроса. Раньше нужно было вручную выбирать модель ChatGPT для каждой сессии.

Некоторое время назад ChatGPT научили распознавать изображения, тем самым анализировать их и давать текстовые характеристики.