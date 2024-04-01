ChatGPT будет работать без учётной записи

Компания OpenAI разрешила использование ChatGPT без учетной записи. Теперь для работы с нейросетью потребуется всего лишь зайти на официальный сайт chat.openai.com.

Несмотря на то, что нейросеть доступна без авторизации, такие пользователи столкнутся с рядом ограничений, которые полностью не были раскрыты компанией. Однако уже известно, что из базового функционала не будут сохраняться чаты, а также применяются «дополнительные меры безопасности», как блокировка конкретных запросов и генерация по «более широкому» кругу тем.

Бесплатный ChatGPT без регистрации будет постепенно доступен по всему миру.