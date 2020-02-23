CD Projekt опровергла слухи о новом «Ведьмаке»

Совсем недавно появилась информация, где президент CD Projekt Адам Кичиньский намекнул, что следующей игрой компании может стать новый «Ведьмак» – продолжение серии игр в жанре РПГ, получившей огромную популярность среди игроков.

Источник обещал, что работа над новой сюжетной линией начнется сразу после релиза Cyberpunk 2077 в сентябре 2020 года. Однако на данный момент стало известно, что слова Кичиньского были неверно истолкованы западными изданиям. Речь шла лишь о том, что команда готова вернуться как к миру Cyberpunk 2077, так и к The Witcher.

У студии есть «относительно ясная концепция» нового проекта, но название так и не было уточнено.

Другими словами, как только текущая ролевая игра от первого лица выйдет в сентябре на PS4, Xbox One, PC и Google Stadia, студия перенесет акцент на новый проект, о котором пока можно только гадать.