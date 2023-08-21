Caviar представила эксклюзивную коллекцию гаджетов в стиле «Барби»

Компания Caviar представила эксклюзивную коллекцию «Барбифонов», включающую в себя смартфоны iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy Z Flip 5 и умные часы Apple Watch 9. На промо-странице компании отмечается, что «Барби» послужила модным источником вдохновения для дизайнеров Caviar, создавших специальную серию самых популярных мобильных устройств в стиле «Barbiecore».

Задняя панель iPhone 15 Pro Stiletto выполнена из розового золота со вставками из розовой кожи аллигатора, а также украшена декоративной туфелькой и золотым брелоком с логотипом Caviar. Блок камеры окружает 61 кристалл Swarovski. Эксклюзивный смартфон будет представлен в вариантах Pro и Pro Max с памятью в 256Гб/512Гб/1Тб/2Тб. Стоимость Pro-версии — от $7990 (около 758 тыс. рублей), Pro Max — от $8630 (около 818 тыс. рублей)

Galaxy Z Flip 5 Glam Vibes отличается своим корпусом из 24-каратного розового золота, гравировкой в виде туфли и украшением из 49 рубинов. Для добавления нотки шика к телефону прикреплен розовый помпон из искусственного меха. В зависимости от объема памяти (256/512Гб), цена данной модели начинается от $8560 (около 812 тыс. рублей).

Что касается Apple Watch 9 Hot Pink, их корпус сделан из ударопрочного титана и покрыт розовым золотом. Ремешок для этих часов выполнен из розового каучука. Стоимость — $1900 (около 180 тыс. рублей).

Эксклюзивные гаджеты будут поставляться в изысканной розово-голубой упаковки в форме шкатулки, которую откроет золотой ключ. Предзаказ на все устройства из этой линейки уже доступен на сайте Caviar. Ожидается, что реализация начнется в конце осени, поскольку официальная презентация iPhone 15 и Apple Watch 9 запланирована на середину сентября.