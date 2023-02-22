Call of Duty: Warzone выйдет 15 мая на iOS

Игра Call of Duty: Warzone, популярный шутер в жанре королевской битвы, скоро будет доступна на устройствах iOS. Как сообщает компания-разработчик Activision, релиз игры запланирован на 15 мая. На данный момент в App Store уже доступна страница с предзаказом, однако она не работает в российском магазине.

По словам представителей Activision, Call of Duty: Warzone на iOS будет обладать передовыми технологиями и первоклассной графикой. Кроме того, игроки смогут добавляться в друзья, обмениваться снаряжением и общаться при помощи переписок внутри игры.