«Яндекс» представил свой первый телевизор с «Алисой»

Компания «Яндекс» выпустила свой первый смарт-телевизор. Модель будет выпускаться в двух размерах на 43″ и 50″.

Оба телевизора получили четырёхъядерный процессор, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Также есть поддержка разрешения 4K, Direct LED подсветка с яркостью 300 нит и контрастностью 5000:1. Общая мощность стереодинамиков составляет 20 Вт с надстройкой Dolby Audio.

В качестве операционной системы используется собственная оболочка «Яндекс ТВ» с интеграцией голосового помощника «Алиса». Также телевизор можно подключить к «Яндекс Станции» и управлять им через колонку.

Продажи телевизоров «Яндекс» начнутся с 8 ноября. Стоимость объявят позже.