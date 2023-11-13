Бюджетный смартфон vivo Y17s с 50 Мп портретной камерой появился в России

Vivo представила для российского рынка новый смартфон Y17s с 50 Мп портретной камерой, а также возможность виртуального расширения памяти.

Смартфон получил 6.56″ дисплей, 128 ГБ встроенной памяти для хранения данных и 4 ГБ ОЗУ с возможностью расширения до 8 ГБ. За работу отвечает процессор трёхлетней давности MediaTek Helio G85.

Выделяется устройство 50 Мп основной камерой, которая по словам производителя, позволяет получать чёткие и качественные снимки. 8 Мп фронтальная камера оснащена фирменной подсветкой “Аура”, а 2 Мп камера помогает создавать более глубокие кадры.

В России vivo Y17s предлагается в цветах «Лавандовый» и «Оливковый» по цене от 13 999 рублей.