Бюджетные смартфоны Samsung получили новый Android 10
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Новости

Бюджетные смартфоны Samsung получили новый Android 10

Обновленную прошивку для нескольких смартфонов выпустила компания Samsung. Эти обновления доступны для бюджетной A-линейки Samsung.

Сообщается, что аппараты получили оболочку One UI 2.0. Она базируется на новой версии Android 10.

Говорится о следующих моделях смартфонов:

  • Samsung Galaxy A80;
  • Samsung Galaxy A70s;
  • Samsung Galaxy A6 (2018)
  • Galaxy A70 (обновление для него было выпущено, но затем приостановлено и возобновлено вновь).
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Одижается старт новых обновлений и для моделей Galaxy A7, A40 и A50. Также на смартфон установится новейший патч безопасности для Android. Прошивка One UI 2.0 имеет новые жесты навигации по интерфейсу, более плавную анимацию, темную тему оформления, новые значки и эффекты, обновленный менеджер разрешений и другие функции.

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Маргарита Александрова

Маргарита Александрова

Пишу новости о мире гаджетов. Просто, но со вкусом.

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