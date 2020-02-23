Бюджетные смартфоны Samsung получили новый Android 10

Обновленную прошивку для нескольких смартфонов выпустила компания Samsung. Эти обновления доступны для бюджетной A-линейки Samsung.
Сообщается, что аппараты получили оболочку One UI 2.0. Она базируется на новой версии Android 10.
Говорится о следующих моделях смартфонов:
- Samsung Galaxy A80;
- Samsung Galaxy A70s;
- Samsung Galaxy A6 (2018)
- Galaxy A70 (обновление для него было выпущено, но затем приостановлено и возобновлено вновь).
Одижается старт новых обновлений и для моделей Galaxy A7, A40 и A50. Также на смартфон установится новейший патч безопасности для Android. Прошивка One UI 2.0 имеет новые жесты навигации по интерфейсу, более плавную анимацию, темную тему оформления, новые значки и эффекты, обновленный менеджер разрешений и другие функции.
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