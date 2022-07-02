Bugatti выпустила электрический самокат за $900

Известная французская автомобилестроительная компания Bugatti выпустила электросамокат под названием Bugatti 9.0. Это совместный проект Bugatti и американской компании Bytech International.

Самокат весит 15,8 кг и оснащается двигателем мощностью 700 Вт, позволяющий развивать скорость до 30 км/ч. Запас хода у мобильного гаджета около 35 км.

Как и положено, Bugatti 9.0 получил фирменный логотип Bugatti и его световую проекцию.

Стоимость Bugatti 9.0 на официальном сайте составляет $1200. При этом новинку можно приобрести в торговых точках за $900.

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