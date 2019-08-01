Bugatti выпустила детский электромобиль за 35 тысяч долларов

Итальянский производитель люксовых автомобилей Bugatti сумел удивить посетителей выставки в Женеве. На этом мероприятии был показан макет электромобиля для детей под названием Baby II. Этот автомобиль был напечатан с помощью 3D-принтера. Что касается серийного производства, то это лимитированная версия в 500 экземпляров.

На данный момент существует три версии электрокара Baby II. Базовая версия выполнена из стеклопластика, вариант Vitesse получила кузов из углепластика, а топовая конфигурация Pur Sang, выполнена из алюминия. Самый легкий вариант имеет вес в 230 кг. Для управления автомобилем существует три режима: детский, взрослый и режим «без ограничений».

Детский режим – Сhild mode, подразумевает под собой минимальный режим мощности двигателя в 1,4 л. с. Максимальная скорость в таком режиме не превышает 20 км/ч. Режим Adult, то есть взрослый, уже имеет увеличенную мощность двигателя в 5,4 л. с. Режим без ограничений действует лишь в комплектациях Vitesse и Pur Sang, и активируется он с помощью отдельного ключа.

После активации этого режима снимаются все ограничения, что позволяет довольствоваться мощностью двигателя в 13,6 л. с, а максимальная скорость составит 70 км/ч. Что касается габаритов, то длина автомобиля достигает 2,8 м, а ширина – около одного метра. Запас хода составляет 50 км. Если говорить о ценнике детского автомобиля, то базовая версию обойдется покупателю в 35 тыс. долларов, версия Vitesse в 54 тыс. долларов, а Pur Sang – оценен в 68,5 тыс. долларов.