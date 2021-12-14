Бренд Mi уходит в историю — Xiaomi переименовывает уже выпущенные модели

Компания Xiaomi ещё летом сообщила, что откажется от бренда Mi. Первым устройством без этого наименования стал Xiaomi Mix 4, а скоро появится и Xiaomi 12. Теперь же стало известно, что компания удаляет упоминания и для выпущенных моделей.

По данным источника, в приложении Mi Cloud, в разделе My Devices фигурируют уже новые названия смартфонов. К примеру, Xiaomi Mi 10 Pro теперь называется Xiaomi 10 Pro, Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 10 переименованы в Xiaomi 9 и Xiaomi 10 соответственно. Правда, на официальном сайте названия пока не изменились.

Xiaomi renamed Mi devices to Xiaomi in Mi Cloud / My Devices section. pic.twitter.com/HkCDyeuYsH — xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) December 13, 2021

Отметим, что компания пояснила отказ от бренда тем, что хочет, чтобы пользователи ассоциировали её смартфоны и другие продукты с брендом Xiaomi, а не с Mi. Хотя это заявление выглядит довольно странным.

При этом отметим, что пока компания не прокомментировала новые названия в Mi Cloud. но это вряд ли ошибка.