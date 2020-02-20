Bloomberg: Apple может разрешить ставить сторонние приложения на iPhone по умолчанию

Авторитетный источник Bloomberg сообщил, что Apple рассматривает возможность замены фирменных приложений на сторонние на своих устройствах. Такое нововведение могут внедрить в iOS 14.

Замкнутось операционной системы Apple уже давно всех возмущает. Критичное настроение достигло своего пика из-за умной колонки купертиновцев HomePod. Устройство не позволяло слушать музыку через Spotify или другие музыкальные сервисы, а перенаправляло исключительно на Apple Music.

Теперь “яблочный” гигант подумывает открыть пользователям доступ к сторонним браузерам и почтам, в качестве приложений по умолчанию. Уточняется, что данное решение сейчас только на стадии переговоров и, возможно, так и не будет принято.

В настоящее время компания предварительно устанавливает около 38 приложений по умолчанию на iPhone и iPad, включая браузер Safari, карты Apple Maps, почту и прочее. Этот факт уже волновал антимонопольные службы многих стран. Но саму Apple, похоже, это не сильно интересует. Нет альтернативны — нет проблем.

Помимо этого, купертиновцы планируют сконцентрироваться на iOS 14, ее функциях и производительности. Особую внимательность Apple решила проявить после выпуска iOS 13. Последняя ОС, кажется, стала рекордной по количеству багов и ошибок.