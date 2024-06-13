Bloomberg: Apple и OpenAI не платят друг другу за интеграцию ChatGPT в iOS 18

Компании Apple и OpenAI сотрудничают на безвозмездной основе и не платят друг другу за интеграцию чат-бота ChatGPT в новую операционную систему iOS 18. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.

Собеседники Гурмана рассказали, что партнерство не принесет значимого дохода ни одной из сторон — по крайней мере, на начальном этапе. По имеющейся информации, компании сошлись на том, что их стратегическое партнерство и совместное продвижение технологий будут стимулировать узнаваемость брендов, что «равнозначно или ценнее, чем деньги».

Гурман отмечает, что одной из ключевых целей Apple является налаживание партнерских отношений с компаниями в области искусственного интеллекта. Это позволит купертиновцам зарабатывать на монетизации чат-ботов на своих платформах.

В частности, сейчас приложение ChatGPT для iOS предлагает подписку ChatGPT Plus, которую можно оплатить в App Store. С этого Apple имеет комиссию в размере 15-30% от стоимости.

Напомним, 10 июня на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple представила свою ИИ-систему Apple Intelligence, а также рассказала об интеграции ChatGPT в голосового помощника Siri. Подробнее — в нашем материале.