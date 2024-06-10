Apple анонсировала собственную ИИ-систему Apple Intelligence

На ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple представила свою ИИ-систему Apple Intelligence (AI), которая обещает изменить взаимодействие пользователей с технологиями. ИИ будет поддерживаться устройствами на базе процессоров A17 Pro, M1, M2, M3, M4 и новее (iOS, iPadOS и macOS).

Apple Intelligence глубоко интегрировали во все системы Apple. Новая система способен не только понимать естественный язык и создавать изображения, но и анализировать личный контекст каждого пользователя. Это позволяет, например, айфону автоматически расставлять приоритеты.

Среди других функций — возможность быстро отвечать на сообщения, составлять краткие резюме текстов, скрывать несущественные уведомления и создавать ИИ-картинки, все это без задержек и прямо на устройстве.

Частное облачное вычисление позволяет безопасно хранить ваши данные на защищенных серверах. Apple заявила об уверенности в высоком уровне безопасности своих систем и открытости к проверкам безопасности любой сложности.

В связи с этим Siri получит новый интерфейс и логотип. Благодаря улучшенному пониманию контекста, голосовой помощник становится по-настоящему полезным и умным. Siri тесно интегрировали в операционные системы Apple, она получит возможность сокращать тексты, выделяя главное, запоминать типичные взаимодействия с приложениями, управлять ими и оптимизировать время.

AI привнесет в устройства новую функцию под названием Genmoji, которая позволит создавать персонализированные эмодзи. Эти уникальные эмодзи будут формироваться по индивидуальному запросу пользователя.

Искусственный интеллект от Apple сможет искать фото и видео по вашему запросу. Приложение «Заметки» транскрибируют аудио, после чего создаётся сводка с ключевыми идеями. Записи разговоров автоматически будут получать текстовую расшифровку.

ChatGPT теперь интегрирован в Siri. Голосовой помощник запросит ваше разрешение передать в ChatGPT запрос и вернётся с ответами, полученными от ChatGPT.

Пока AI будет доступен только на английском языке в США.