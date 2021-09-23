Блогер показал iPhone 13 изнутри

Блогер Сонни Диксон опубликовал в Twitter первые фото разобранного iPhone 13. Правда, там всё ограничилось снятой задней крышкой, аккумулятором и материнской платой.

Судя по фото, разработчики перенесли фронтальную камеру влево, а точечный проектор и инфракрасный датчик — вправо. Сверху располагается динамик. Это повозило уменьшить систему камер TrueDepth уменьшилась на 20% и сделать меньше «чёлку».

А другой пользователь показал ещё пару фото.

Отметим, что такие изменения позволили, кроме прочего, увеличить батарею iPhone 13. Это благотворно сказалось на времени автономной работы.

Более подробные данные стоит ожидать в ближайшие дни, ведь с 24 сентября стартуют продажи.