Black Shark 4 стал новым лидером в AnTuTu

Представители Xiaomi, а точнее суббренда компании – Black Shark, немного поделились секретами о своем новом смартфоне. Как оказалось, им станет Black Shark 4, который вполне готов побить новый рекорд AnTuTu, что и подтвердилось тестами. Тестовый вариант Black Shark 4 набрал целых 788 505 баллов, что уже превышает нынешний рекорд от iQOO 7, а это 752 тыс. баллов.

Как оказалось, в сердце устройства находится чипсет Snapdragon 888, а с этим, как говорят разработчики, вполне можно добиться и результата, превышающего 800 тыс. баллов. Кроме того, стали известные некоторые характеристики будущего смартфона.

Речь идет об аккумуляторе на 4 500 мАч, а также поддержке быстрой зарядки, мощностью 120 Вт. Не исключено, что аппарат получит OLED-дисплей с разрешением 1080×2400 пикселей. Информации становится все больше, а это скорее всего значит, что анонс не за горами.