В бете WhatsApp теперь можно скрыть свой статус «онлайн»

В свежей бета-версии WhatsApp для Android появилась долгожданная опция, которая скрывает статус «онлайн» в мессенджере. Это есть в сборке 2.22.20.9.

В разделе «Другие опции» > «Настройки» > «Аккаунт» > «Конфиденциальность» теперь добавился переключатель с двумя позициями. Можно показывать статус или отображать время последнего посещения WhatsApp. Также можно настраивать показ — всем, только контактам, только моим контактам с исключениями или же никому.

При этом новая опция не способна, например, отключить онлайн-статус для всех пользователей. Также отмечено, что при отключении «онлайна» у себя, пропадает возможность просматривать аналогичные данные о других профилях.

Пока что эта функция появилась только у части пользователей и лишь на Android. Данных о появлении её на iOS пока нет.

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