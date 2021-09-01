Бета-версия Chrome позволяет легко переключаться между вкладками

Google выпустила новую бета-версию браузера Chrome. Он получит три новых функции. В обновлении была упрощена работа с вкладками, добавилась возможность стилизации текста внутри браузера и появилась функция возврата на сайты, которые ранее были открыты.

Включить экспериментальные функции можно активацией флагов. В адресной строке вводится chrome://flags, а после происходит переход в специальное меню.

В мобильной версии браузера для Android появились вкладки из поисковой выдачи, которые отображаются на панели после перехода на нужный сайт. Пользователь может перемещаться между ними без возврата к результатам поиска.

Следующая текстовая функция довольно спорная. Она позволяет выделить нужный текст и стилизовать его. Видимо такое может пригодиться при пересылке определённого текста друзьям.

Все новые возможности экспериментальные и могут работать некорректно. Из стабильной версии Google Chrome они могут и вовсе исчезнуть.