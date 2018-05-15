Бета Telegram на iOS получила поддержку видеозвонков

Разработчики Telegram опубликовали бета-версию приложения под iOS, которая получила новую функцию. Речь идёт о поддержке видеозвонков.

Эта функция относится пока что к категории экспериментальных, потому её нужно включать вручную. Для начала требуется скачать сборку Telegram Beta 6.3, после чего десять раз тапнуть по пиктограмме шестерёнки, чтобы перейти в меню настроек. После этого необходимо активировать экспериментальные функции (Experimental Feature), что приведёт к появлению иконки видеовызова в меню профиля.

Пока что для использования этой функции нужно, чтобы такая же сборка была установлена у обоих собеседников. На данный момент поддерживаются функции включения и отключения микрофона, переключения между камерами и завершения вызова.

Также появилась функция «картинка в картинке» (PiP) для видеовызова, а также отключение уведомлений от пользователей, которые не добавлены в список контактов и с которыми ранее не было чатов.

На данный момент неясно, когда выйдет аналогичная сборка под Android и под настольные операционные системы. Однако, скорее всего, придётся подождать этого некоторое время. Ведь пока что разработчики не говорят даже о примерной дате релиза на iOS.