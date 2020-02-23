Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i появились в России

Huawei объявила о запуске в России Huawei FreeBuds 3i – беспроводных наушников с интеллектуальной системой шумоподавления и функцией управления касаниями.

Система с тремя микрофонами позволяет подавлять шумы, улучшая общее качество звука во время вызовов. Наушники оснащены двумя микрофонами с внешней стороны и одним – с внутренней стороны устройства.

Микрофоны с внешней стороны реагируют на окружающий шум, который подавляется при помощи функции активного шумоподавления. Внутренний микрофон определяет прочие посторонние звуки, которые в последствии снижаются до 32 дБ.

Приобрести наушники Huawei FreeBuds 3i в керамическом белом цвете можно будет с 12 июня 2020 года в фирменном интернет-магазине Huawei, а также в магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей.