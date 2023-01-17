Белорусские геймеры не могут купить Atomic Heart

В сообществе российского шутера Atomic Heart в ВК появились данные о том, что белорусские геймеры не могут купить игру. Ситуация оказалась смешной и парадоксальной.

Суть в том, что в России и Беларуси Atomic Heart — эксклюзив площадки VK Play. Страницы в Steam для этих стран у игры нет. Однако белорусы не могут оплатить её и в VK Play — транзакции не проходят, а техподдержка ничего не может сделать.

«Из общения с суппортом получается, что все карты, выпущенные вне России в зоне риска и платежи по ним могут не проходить. Что вы там говорили, когда анонсировали сотрудничество с ВК? Это чтобы можно было купить игру без костылей… Ну-ну…», — пишет один из пользователей.

При этом другие отмечают, что проблем нет. Похоже, ситуация сильно зависит от банка.

Игра выйдет на PlayStation, Xbox и ПК уже 21 февраля.