Базовый Mac Pro оказался чуть мощнее iMac Pro 2017

Выпуская из года в год новые устройства, производитель, естественно, усовершенствует модели. То есть они выигрывают у предшественников по производительности. Но к сожалению, это не всегда так. Более того, такого поворота событий невозможно было ожидать от Apple. Но как оказалось, и американский бренд грешит этим. Речь идет о Apple Mac Pro, которые в тесте на производительность уступили моноблокам iMac Pro, выпущенным еще в 2017 году.

Итак, недавно были представлены Apple Mac Pro, стоимость которых стартует от 5 тыс. долларов. А на днях появились первые результаты тестирования из Geekbench. Несмотря на то, что новые устройства оснащены большим числом процессорных ядер, некоторые модели уступили оказались не такими быстрыми, как ожидалось. Если сравнить базовую модель Mac Pro с восьмиядерным процессором Xeon W и iMac Pro двухлетней давности с таким же процессором, то последний оказался немного быстрей: 1008 и 7607 баллов против 1076 и 8120 баллов в одноядерном и многоядерном тесте.

Нечто подобное показали в одноядерном тесте и модели с большим количеством ядер. Так, 12-ядерный набрал 1090 баллов, а 16-ядерный моноблок – 1104 балла. Более того, при тестировании одного ядра с нагрузкой, младшие версии Mac Pro этого года уступили некоторым MacBook Pro и что еще более удивительно – Mac mini нового поколения. Правда в многоядерном испытании новые устройства все-таки перещеголяли предшественников, что не удивительно.

Однако стоит отметить то, что главное отличие Mac Pro от iMac Pro – возможность дополнительной модернизации, то есть, установки оперативной памяти и графических ускорителей. Также выделим тот факт, что Mac Pro в максимальной конфигурации оценен в 50 тыс. долларов.