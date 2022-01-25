Базовый iPhone 14 не получит подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID и экран на 120 Гц

Инсайдер под ником DylanDKT, который ранее уже делал правильные прогнозы по «яблочной» технике, рассказал новости о линейке смартфонов iPhone 14. По его словам, базовая модель линейки не получит подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID. Также в ней не будет 120-герцевого экрана.

Сканера отпечатка пальца не будет во всей линейке. А вот экраны на 120 Гц обещаны для старших моделей Pro и Pro Max.

I am in full agreement with recent information provided by fellow Analysts and Leakers. An in display Touch ID sensor will not be coming to any iPhone 14 model or to any Apple product this year and ProMotion will be exclusive to the iPhone 14 Pro models — Dylan (@dylandkt) January 23, 2022

В целом, сканер отпечатка под экраном вообще не появится в этом году ни в одном продукте компании. То ли есть проблемы с реализацией, то ли это слишком дорого. В любом случае пока что придётся использовать распознавание лица.

Отметим, что этой весной выйдет iPhone SE 2022, который может получить сканер отпечатка, но в кнопке.

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