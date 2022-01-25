Базовый iPhone 14 не получит подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID и экран на 120 Гц

Инсайдер под ником DylanDKT, который ранее уже делал правильные прогнозы по «яблочной» технике, рассказал новости о линейке смартфонов iPhone 14. По его словам, базовая модель линейки не получит подэкранный сканер отпечатков пальцев Touch ID. Также в ней не будет 120-герцевого экрана.
Сканера отпечатка пальца не будет во всей линейке. А вот экраны на 120 Гц обещаны для старших моделей Pro и Pro Max.
В целом, сканер отпечатка под экраном вообще не появится в этом году ни в одном продукте компании. То ли есть проблемы с реализацией, то ли это слишком дорого. В любом случае пока что придётся использовать распознавание лица.
Отметим, что этой весной выйдет iPhone SE 2022, который может получить сканер отпечатка, но в кнопке.
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