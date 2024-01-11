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Ayaneo анонсировала первую в мире портативную консоль на SteamOS

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 21:07

Ayaneo — первая сторонняя компания, которая анонсировала портативную консоль на системе с открытым кодом SteamOS. Первым устройством в линейке станет Ayaneo Next Lite.

Подробные характеристики пока не были раскрыты, однако известно, что устройство оснащено 7-дюймовым экраном с разрешением 720p и аккумулятором емкостью 48 Втч. Информация о процессоре, объеме оперативной памяти и других технических деталях пока остается неизвестной.

Краудфандинговая кампания для сбора средств на Ayaneo Next Lite стартует в ближайшее время.

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Источник:
videocardz
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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