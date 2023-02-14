«Авито Работа» представила салатовые бейджи «Могу выйти завтра»

Авито продолжает упрощать поиск работы для всех желающих. Недавно на сайте объявлений была запущена новая функция, которая позволяет создавать специальные бейджи на странице резюме. Они помогают соискателям быстрее находить вакансии, соответствующие их профессиональным навыкам. Одним из самых необычных бейджей является салатовый бейдж «Могу выйти завтра».

Данный бейдж говорит о том, что соискатель готов приступить к работе уже завтра, без дополнительных переговоров и затягивания времени. Он может оказаться полезным для работодателей, которым необходимо найти сотрудников как можно скорее.

Как отмечают представители Авито, внедрение новых функций на сайте происходит в ответ на запросы и желания пользователей. Салатовый бейдж «Могу выйти завтра» стал популярным среди соискателей, которые ищут работу в ближайшее время. Однако, на практике, данный бейдж может вызвать разные эмоции у работодателей: кто-то оценит готовность к немедленному началу работы, а кто-то может сочесть это за нежелание проходить обычные процедуры при приеме на работу.

В целом, бейджи на странице резюме стали незаменимым инструментом для поиска работы на сайте Avito.