ASUS выпустила ноутбук Zenbook 17 Fold OLED с гибким экраном

Компания ASUS официально представила своё новое решение — первый в мире ноутбук Zenbook 17 Fold OLED с гибким OLED-экраном диагональю 17,3 дюйма. Его разрешение составляет 2560 × 1920 пикселей, соотношение сторон 4:3, пиковая яркость — 500 нит. Заявлена спецификация VESA DisplayHDR True Black 500, есть фильтр синего света и охват цветовой гаммы DCI-P3 в 100%.

Новинку можно сложить вдвое, что даст два дисплея с разрешением 1920 × 1280 пикселей. Шарнир получит ресурс в 30 тысяч циклов складывания-раскладывания. Этого хватит, чтобы выдержать 9 лет при 6 ежедневных циклах складывания.

Внутри установлен мобильный процессор Intel Core i7-1250U с 10 ядрами и графикой Intel Iris Xe. Есть 16 ГБ оперативной памяти и накопитель типа M.2 NVMe PCIe 4.0 на 1 ТБ. Ёмкость батареи составляет 75 Вт*ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт, также ноутбук можно заряжать с помощью пауэрбанка или мощной зарядки для смартфонов.

Zenbook 17 Fold OLED поступит в продажу до конца текущего года по цене в $3500 (~210 тысяч рублей).

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