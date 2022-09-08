ASUS готовит смартфон ROG Phone 6 Batman Edition

В сентябре компания ASUS представит новую серию смартфонов ROG Phone 6D на базе процессоров MediaTek Dimensity 9000+. Вместе с общей линейкой появится также лимитированная версия ROG Phone 6 для поклонников Бэтмена.

Судя по всему, новинка будет отличаться только дизайном и логотипом супергероя на задней LED-панели. Также отмечается, что это именно версия ROG Phone 6, а не 6D, так что «под капотом» у смартфона процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Дата презентации пока неизвестна, однако предполагается, что новинку покажут 19 сентября вместе с ROG Phone 6D. Цена, география продаж и другие данные пока не уточняются.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!