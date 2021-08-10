ASUS готовит улучшенный игровой смартфон ROG Phone 5s

В Twitter появилась первая утечка, которая указывает на подготовку нового смартфона ASUS. Речь идёт о модели игрового класса ROG Phone 5s.

#Asus – Asus ROG 5 successor Asus ROG 5s is coming. It looks like basically all the specifications will be same but it will use Snapdragon 888+.#AsusROG5s pic.twitter.com/z6OZ8CcDHv — Equal Leaks (@EqualLeaks) August 10, 2021

Новинка, как утверждается, получит топовый процессор Snapdragon 888 Plus, экран OLED с кадровой частой 144 Гц, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч, зарядку мощностью 65 Вт и две версии памяти: 16/256 ГБ и 18/512 ГБ.

Дата выхода пока не сообщается. При этом явно новинка будет дорогой и, вероятно, горячей. Ведь нынешние модели на базе обычного процессора Snapdragon 888 нуждаются в хорошем охлаждении.

Как ожидается, новинка будет заточена под игровые задачи, хотя при этом останется и просто очень производительным смартфоном.