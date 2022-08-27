Анонсирована бета-версия Android 13 для ASUS Zenfone 9

Компания ASUS запустила программу закрытого бета-тестирования Android 13 для флагмана Zenfone 9. Подать заявку можно прямо в «Настройках» — «Обновление системы» и нажать на шестерёнку в правом верхнем углу. После этого надо выбрать раздел «Зарегистрироваться в программе бета-тестирования», принять условия и заполнить данные.

После рассмотрения анкеты компания даст доступ, если вас одобрят, само собой. Сроки публичного бета-тестирования пока не сообщаются, потому сложно сказать, когда новинку смогут оценить все желающие.

Пока что не сообщается, когда выйдет полноценная прошивка на базе Android 13 для нового флагмана. Сам же смартфон ASUS представила в конце июля. Он основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, в качестве ОС используется Android 12 с оболочкой Asus ZenUI.

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