AR-гарнитура Apple может задержаться до 2023 года из-за проблем с перегревом

Многие инсайдеры уже давно утверждали, что компания Apple выпустит гарнитуру дополненной реальности в текущем году. Но, как сообщается, её релиз могут перенести.

По данным сетевых источников, у компании возникли проблемы с программным обеспечением для гарнитуры. Помимо этого, она оказалась слишком мощной, в результате чего перегревалась. Также упоминаются проблемы с камерой.

Рендер AR-гарнитуры

Учитывая, что гарнитуре уже приписали 96-ваттный блок питания, проблемы с перегревом действительно могут быть. При этом отмечается, что Apple тестирует версии с вентилятором и без него. В релиз планируют отправить именно вторую модель, но она как раз и перегревается.

Что касается новых сроков, то, как утверждают источники, новинку могут представить к концу 2022 года, а вывести на рынок — в 2023.