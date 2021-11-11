«Деревянный» компьютер Apple продали за баснословную сумму

В 1976 году в продажу вышел компьютер Apple I, также известный как Apple-1. Это был один из первых ПК в мире. Его выпускали в 1976-77 годах, всего было собрано порядка 200 единиц, но сейчас существует только 20 работоспособных.

И вот на аукционе продали модель Apple I. Его второй владелец выкупил компьютер за 650 долларов, а продаж за 400 тысяч.

Как заявил эксперт по гаджетам Кори Коэн, такая модель — это, своего рода, Святой Грааль для коллекционеров винтажной электроники и компьютерной техники. Потому они и готовы платить такие колоссальные деньги.

Отметим, что эта линейка компьютеров была оснащена корпусами из дерева. Предполагается, что это дерево коа, которое называют одним из самых быстрорастущих гавайских деревьев.