Apple запустила сервис рассрочки Apple Pay Later в США

Apple запустила в США новый платежный сервис Apple Pay Later. По механике он напоминает «Долями» от Тинькофф.

«Покупай сейчас, плати потом» купертиновцы анонсировали еще в прошлом году на конференции WWDC. Компания планировала запустить функцию вместе с iOS 16, однако, по словам журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, разработчики столкнулись с “техническими и инженерными проблемами”.

Apple Pay Later разделяет платеж на 4 части, их нужно вносить в течение 6 недель. Проценты и комиссии на такие покупки не начисляются.

Пользователь может запросить кредитный баланс себе через приложение Wallet. Там появится сумма от $50 до $1000. Чтобы воспользоваться этими средствами необходимо оплачивать покупки через Apple Pay или просто списывать деньги за подписки в приложениях.

Apple Pay Later работает только через Face ID, Touch ID или пароля. Компания обещает, что история транзакций и кредитов не будут передаваться третьим лицам и использоваться в маркетинговых целях.