Apple начала продажи восстановленных iPad Air 2019 и iPad mini 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple начала продажи восстановленных iPad Air 2019 и iPad mini 5

Apple начала продажи восстановленных iPad Air 2019 и iPad mini 5 поколения. Пока они появились только на рынке США.

Ipad Apple Store

Покупателям доступен широкий выбор восстановленных iPad Air 2019 и iPad mini 5 в различных конфигурациях с Wi-Fi и поддержкой LTE. Стоимость ниже на $60–120 по сравнению с аналогичными новыми моделями в интернет-магазине Apple.

  • iPad mini 5 64 ГБ: $339 (21 тыс. руб.)
  • iPad mini 5 64 ГБ LTE: $449 (28 тыс. руб.)
  • iPad mini 5 256 ГБ: $469 (30 тыс. руб.)
  • iPad mini 5 256 ГБ LTE: $579 (37 тыс. руб.)
  • iPad Air 2019 64 ГБ: $419 (26 тыс. руб.)
  • iPad Air 2019 64 ГБ LTE: $529 (28 тыс. руб.)
  • iPad Air 2019 256 ГБ: $549 (30 тыс. руб.)
  • iPad Air 2019 256 ГБ LTE: $659 (42 тыс. руб.)

На все восстановленные модели распространяется стандартная годовая гарантия Apple.

Стоит предположить, что скоро планшеты доберутся до России или можно воспользоваться специальными сервисами по доставке товаров из США.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить