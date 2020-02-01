Apple начала продажи восстановленных iPad Air 2019 и iPad mini 5 поколения. Пока они появились только на рынке США.

Покупателям доступен широкий выбор восстановленных iPad Air 2019 и iPad mini 5 в различных конфигурациях с Wi-Fi и поддержкой LTE. Стоимость ниже на $60–120 по сравнению с аналогичными новыми моделями в интернет-магазине Apple.

iPad mini 5 64 ГБ: $339 (21 тыс. руб.)

iPad mini 5 64 ГБ LTE: $449 (28 тыс. руб.)

iPad mini 5 256 ГБ: $469 (30 тыс. руб.)

iPad mini 5 256 ГБ LTE: $579 (37 тыс. руб.)

iPad Air 2019 64 ГБ: $419 (26 тыс. руб.)

iPad Air 2019 64 ГБ LTE: $529 (28 тыс. руб.)

iPad Air 2019 256 ГБ: $549 (30 тыс. руб.)

iPad Air 2019 256 ГБ LTE: $659 (42 тыс. руб.)

На все восстановленные модели распространяется стандартная годовая гарантия Apple.

Стоит предположить, что скоро планшеты доберутся до России или можно воспользоваться специальными сервисами по доставке товаров из США.