Apple записывала разговоры пользователей без их разрешения

Компания Apple в очередной раз попала в скандальную сводку новостей. На этот раз выяснилось, что корпорация просматривала записи телефонных разговоров, записывала и хранили их с помощью Siri. Стоит отметить, что всё это делалось без ведома пользователя, что противоречит политики компании о прозрачности и открытости.

Кроме того, зарубежный ресурс ZDNet сообщил, что в iOS 15 обнаружена серьёзная ошибка, которая включает функцию «Улучшение Siri и диктовки» даже у тех, кто её отключал через настройки.

Какой-то промежуток времени производился тихий сбор записей без ведома пользователя. Сколько таких разговоров было записано и сколько пострадало пользователей, в Apple предпочли умолчать.

Для исправления ошибки разработчики добавили всплывающую подсказку с уведомлением о необходимости обновить iPhone.

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