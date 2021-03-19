Apple запатентовала подэкранный сканер Touch ID

Сейчас практически каждый смартфон флагманского и среднего уровня оснащается подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Это удобно для пользователей и для производителей, так как позволяет отдать всю фронтальную панель под экран. Однако подобного до сих пор нет в современных iPhone. Они используют технологию распознавания лица Face ID или обычный код-доступа. С первым уже произошла проблема, но Apple категорически отказывается от обещанного вознаграждения.

Теперь появился зарегистрированный патент Apple описывающий новый тип подэкранного сканера отпечатков пальцев. Он станет модифицированной версией оптического сканера, позволяющий обнаружить свет через экран устройства. За счёт его преломления и специальной решётки, будет улучшена контрастность отпечатка, что позволит увеличить скорость и точность считывания отпечатка.

Встроенный датчик изображения, будет переводить свет в электрические сигналы для распознавания пользователя. Кроме того, упоминается использование линз Френеля в качестве одного из элементов конструкции.

Запатентованная технология может появиться в линейки iPhone 13, а в 2021 году ожидается выход улучшенной версии iPhone 12 с приставкой “S”.