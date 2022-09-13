Батарея Apple Watch Ultra на 76% больше, чем в Series 8

Apple на своих презентациях любить использовать туманные фразы про мощность «в два раза больше», автономной «на три часа дольше» и так далее. С часами Apple Watch Ultra исключений не было сделано, производитель пообещал работу вдвое дольше по сравнению с другими Apple Watch.

Сейчас появилась более точная информация о емкости аккумулятора в часах Ultra. Сообщается, что они получили 542 мАч, для сравнения у новых Series 8 только 308 мАч. Действительно, разница значимая — аккумулятор Ultra на 76% больше.

Во время анонса купертиновцы говорили о 36 часах автономной работы в обычном режиме и до 60 часов в режиме энергосбережения. Однако, точные результаты покажут только тесты.

Кстати, оказалось, что в новых Apple Watch Series 8 и Ultra используется процессор, выпущенный два года назад. Об этом можно почитать тут.

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