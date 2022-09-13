Apple Watch Series 8 и Apple Watch Ultra используют старый процессор

В сети появилась информация, что новые смарт-часы Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra и Apple Watch SE 2-го поколения получили процессоры из предыдущих моделей. Конкретно, из Apple Watch Series 7 и Watch Series 6.

По данным пользователя Twitter под ником s1guza процессор в новых часах S8 получил идентификатор T8301, что соответствует идентификатору CPU в чипсетах S6 и S7. К слову, это объясняет тот факт, что на протяжении последних трёх презентаций Apple сравнивает процессоры новых часов только с чипом S5.

Таким образом, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2-го поколения и Apple Watch Ultra оснащены одним и тем же CPU, то есть вычислительная мощность не росла, хотя компоненты чипсета и могли измениться.

Не исключено, что Apple Watch получат обновление платформы в следующем году, хотя в тех же iPhone процессоры меняются каждый год. К слову, ранее на Apple Watch запустили шутер Quake.

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