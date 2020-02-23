Apple Watch Series 6 получат Touch ID

Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов. По предварительным данным дактилоскопический сканер также будет присутствовать в iPhone 9 и iPhone 9 Plus.

Пока неизвестно, как будет реализована технология, но стоит предположить, что сканер разместиться под экраном. В текущем поколении для разблокировки Apple Watch требуется ввести пароль или использовать подключённый iPhone.

Кроме того, Apple Watch Series 6 могут получить поддержку LTE и Wi-Fi 6. Новинка станет более точно отслеживать сон и появится датчик для измерения кислорода в крови.

Анонс Apple Watch Series 6, ожидается, вместе с iPhone 12 в сентябре.