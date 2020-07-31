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Новости

Apple Watch Series 6 научат измерять кислород в крови

Пока все обсуждают перенос продаж iPhone 12, появилась информация касательно Apple Watch следующего поколения. По данным зарубежного издания DigiTimes, компания Apple заключила контракт с производителем ASE Technology для подготовки к выпуску Apple Watch Series 6.

Так стало известно, что в Apple Watch Series 6 может появиться датчик измерения уровня кислорода в крови, а саму отсылку к новой функции обнаружили 9to5mac в ранних бета-версиях watchOS 7.

По коду операционной системы не совсем было понятно, появится ли функция измерение кислорода в крови на текущих поколениях часов. Даже во время мероприятия WWDC 2020 в Apple ничего не упомянули про подобный функционал. Вполне возможно, что вначале часы выйдут с базовым набором функций, а уже после могут получить обновление с разблокировкой нового датчика.

В принципе, ждать осталось недолго. Презентация часов Apple Watch Series 6 и новой серии iPhone 12 должна состояться традиционно в сентябре, а вот выход нового смартфона на рынок произойдёт гораздо позже.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.
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