Apple официально перенесла продажи iPhone 12

Apple опубликовала отчёт по результатам за третий квартал, а после него финансовый директор компании Лука Маэстри в ходе конференции заявил, что продажи следующей модели iPhone «будут отложены на несколько недель».

В прошлом году Apple начала продавать iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем задержку поставок на несколько недель. Лука Маэстри

Стоит отметить, что речь идёт именно о переносе продаж нового iPhone, а не его презентации. Таким образом iPhone 12 окажется на магазинных полках не раньше октября. Сама презентация новинок пока запланирована на сентябрь. Кроме линейки новых смартфонов, Apple может представить Apple Watch Series 6 и обновлённые iPad.

iPhone 4 Белый

В этой истории нет ничего необычного. Продажи новых iPhone практически никогда не начинались в день после презентации, а откладывались на несколько недель. Стоит вспомнить, когда России была во второй волне, что многие привозили iPhone из США или переплачивали серым продавцам. Кроме того, во время iPhone 4 изначально была только чёрная версия. Apple потребовалось какое-то время, чтобы выпустить iPhone 4 в белом цвете и запустить его в продажу.