Появились изображения защитного чехла для Apple Watch Pro

Ожидается, что 7 сентября Apple представит три новых Apple Watch: Series 8, SE второго поколения и Pro-версию. Сейчас появились изображения защитных чехлов для Pro-версии.

Один снимок опубликовал достоверный инсайдер Сонни Диксон, второй появился в китайской соцсети Weibo.

Изображения подтверждают слухи о переработанных шасси. Однако, присутствие дополнительного выреза с левой стороны, пока никак не объясняется — возможно, будет новый дизайн у динамиков или дополнительная физическая кнопка.

По словам известного инсайдера и журналиста Марка Гурмана, Apple Watch Pro получат плоский и увеличенный на 7% дисплей. На экране можно будет просматривать больше данных о физической форме и состоянии здоровья, также добавятся переработанные циферблаты и обновленный режим низкого энергопотребления. Другие инсайдеры, приписывали новинке изменение форм-фактора и более округлый корпус.

По слухам, до выхода Apple Watch Series 7, купертиновцы работали над редизайном умных часов с плоскими краями, похожими на края iPhone 13 и iPad Pro. Теперь свои наработки Apple воплотит как раз в Apple Watch Pro.

Презентация трех версий Apple Watch состоится 7 сентября. Тогда же покажут новые AirPods Pro 2 и iPhone 14. Ценники и характеристики последних уже раскрыты, почитать можно тут.

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