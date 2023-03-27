Apple Watch не получат мониторинг уровня глюкозы в крови в ближайшее время

Apple Watch – самые популярные умные часы в мире, однако в них не хватает функций, которые действительно помогут следить за здоровьем. Например, они не умеют измерять температуру тела или кровяное давление.

Кроме того, будущие модели Apple Watch не будут оснащены неинвазивным (без прокола пальца) мониторингом уровня глюкозы в крови, сообщает Марк Гурман из Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в Apple.

Заметим, что компания из Купертино уже потратила миллионы долларов на разработку специального лазера и даже приобрела в 2010 году стартап RareLight, который разрабатывает новый метод мониторинга уровня глюкозы. Главная сложность заключается в том, что нужно доработать алгоритмы и сенсоры, а также разработать способ вместить всю эту технологию в небольшой корпус Apple Watch.

Марк Гурман считает, что Apple потребуется от 3 до 7 лет, чтобы внедрить эту новую технологию. Ранее он также рассказывал о возможностях iOS 17.