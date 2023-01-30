Apple выпустит складной iPad в 2024 году

Популярный аналитик Мин-Чи Куо рассказал о планах Apple на выпуск складного iPad.

Сообщается, что в 2024 году купертиновцы сделают крупнейшее обновление своих планшетов за последние годы. Точные сроки не называются. Это будет складной iPad, для которого создадут специальный чехол из прочного и легкого углеродного волокна.

Подобную информацию подтверждал и другой журналист Марк Гурман. Он предполагает, что следующий iPad будет 20-дюймовым.

Складную технологию Apple протестирует на планшете, а в бедующем перенесут на iPhone.