Apple выпустит MacBook с mini-LED в 2021 году

Не так давно Минг-Чи Куо опубликовал новый отчет по компании Apple и ее будущего. На этот раз у него положительные новости и касаются они внедрения технологии mini-LED. Сейчас идет нешуточная борьба за контракты с Apple производителей компонентов для mini-LED. По мнению аналитика, это ускорит применение этой технологии в новых линейках устройств iPad и MacBook.



По последним данным лишь представители одной компании могут спасть спокойно, ведь они практически заключили соглашение с Apple. Такой компанией является Epistar, которой пророчат эксклюзивные права на поставку компонентов для mini-LED. Однако, очень скоро к ней может присоединиться Sanan Optoelectronics. По всей видимости объем поставок, а также конкуренция между компаниями приведут к снижению стоимости mini-LED примерно вдвое.

Все вышеперечисленное означает, что около 40% iPad и 30% MacBook, которые будут выпущены в 2021 году, будут снабжены именно такими дисплеями. Сейчас продолжают муссироваться слухи о том, что эта же технология может быть реализована и в других устройствах Apple. Например, упоминаются iPad Pro, iMac Pro, MacBook Pro, iPad, а также iPad mini. Правда, разговор идет не о всех моделях.

Что касается самой технологии, то в ней используются от 1000 до 10 000 отдельных светодиодов. Все это приводит к тому, что такие матрицы имеют ряд улучшений относительно обычных LED-дисплеев и даже OLED. Технология mini-LED предлагает пользователю более точный черный цвет, больший уровень яркости, а также насыщенные цвета и лучшую контрастность.