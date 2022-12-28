Apple выпустит iPad mini нового поколения не раньше конца 2023 года

Популярный аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми прогнозами относительного следующего поколения iPad mini.

Сообщается, что Apple выпустит его в конце 2023 или первой половине 2024 года. Компания не станет делать iPad mini со складным дисплеем, так как такое решение значительно бы повысило стоимость устройства. Гибкий планшет, по словам Мин-Чи Куо, может появиться только к 2025 году.

Ранее аналитики CCS Insight рассказали, что купертиновцы разрабатывают iPad со складным дисплеем, который выйдет в 2024 году. Судя по всему, речь идет не о версии iPad mini.