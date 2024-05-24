Apple выпустит iPad Mini и iPad Air с OLED-экранами в 2026 году

Apple намерена выпустить iPad Mini и iPad Air с OLED-дисплеями в 2026 году. Компания уже запросила у своих поставщиков панели для будущих планшетов.

По слухам, Samsung Display приступила к разработке 8-дюймовых OLED-панелей для будущего iPad Mini в прошлом месяце и планирует запустить массовое производство во второй половине 2025 года.

В 2026 году ожидается также презентация OLED-дисплея для iPad Air наряду с iPad Mini. Однако существует вероятность, что внедрение подобного экрана в 13-дюймовый iPad Air может быть отложено до 2027 года. При этом размер экрана iPad Mini предполагается увеличить с 8,3 до 8,7 дюймов.

В отличие от последних моделей iPad Pro, которые оснащены сложными двойными LTPO OLED-панелями, предполагается, что новые iPad Mini и iPad Air будут использовать более простые одиночные LTPS OLED-экраны.