Apple выпустит более тонкий MacBook Air с магнитной зарядкой MagSafe

Редактор ресурса Bloomberg Марк Гурман подтвердил ранние слухи о том, что Apple вернёт магнитный зарядник MagSafe в новые ноутбуки. Они сейчас готовятся к выпуску.

По данным Гурмана, в числе таких ноутбуков будут и новые MacBook Air. Эти лэптопы получат новые фирменные процессоры, тонкие рамки и разъёмы USB 4. Помимо этого, выйдут модели на 15 дюймов.

Напомним, что первым о возвращении MagSafe сообщил аналитик Минг-Чи Куо. По его данным, такие разъёмы питания будут отличаться от первой и второй версий, которые использовались ранее.

Также отметим, что первые ноутбуки без MagSafe появились в конце 2016 года, а в позапрошлом году Apple полностью перешла на USB Type-C.